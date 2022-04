Podcast Formule 1| ‘Imola wordt hét meetmoment voor Max Verstappen en Red Bull’

Na drie races in de Formule 1 heerst Ferrari. Tenminste, Charles Leclerc. Hij voert het WK-klassement aan. En Max Verstappen haalde slechts één keer de finish. Twee keer was er een did not finish . In een nieuwe Pitstop bespreekt Etienne Verhoeff met Arjan Schouten, Marijn Abbenhuijs en Tom Coronel de lessen van de eerste races in 2022.

Verstappen zei na de Grand Prix van Australië dat hij niet meer bezig is met de wereldtitel. ,,Ik kan me voorstellen dat Max baalt van de achterstand die hij heeft. Maar hij heeft vaker dingen gedaan waarvan we dachten hoe dan?", reageert Tom Coronel. ,,Ik wil eerst de updates zien in Imola en dan pas kan ik zeggen of het echt goed komt met Red Bull of niet. De auto moet nog op dieet en is een goede tien kilo te zwaar. Dus Imola is hét meetmoment voor Max.”

Komend weekend de eerste race, met sprintrace, in Europa. Om precies te zijn Italië, en dat met een Ferrari aan de leiding in het WK-klassement. ,,Het zal er druk worden en de Italianen zullen enthousiast zijn over de staat van Ferrari. Dus ik kijk wel uit naar dit weekend’, zegt Marijn Abbenhuijs.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Die drukte op de circuits in 2022 is overigens duidelijk merkbaar. Ook rondom de races. In Australië werd een toeschouwersrecord gevestigd en alle circuits doen hun best extra plaatsen te regelen dit jaar. ,,In Hongarije en Spanje komen extra tribunes erbij. De capaciteit wordt overal vergroot’, vertelt Arjan Schouten.

‘Belachelijke prijzen’

,,En je merkt het ook in de prijzen van de hotels rondom circuits. We zitten in Spa altijd in een leuk gezellig hotel, waar ze goede biertjes hebben. Maar die prijs van de kamers is ongeveer verdubbeld dit jaar en dat is het echt niet waard. Ook rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië zie je dat gebeuren. Belachelijke prijzen als je in de buurt het circuit wilt overnachten.’

Verder bespreken ze Lewis Hamilton. Blijft de Ferrari zo goed lopen dit jaar? En nog veel meer in een nieuwe Pitstop.

Beluister de hele aflevering via AD.nl, de AD-app of jouw favoriete podcastplatform, zoals Spotify of Apple Podcasts.

Volledig scherm De Formule 1-podcast Pitstop, over Max Verstappen, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. © DPG Media, AP, Reuters