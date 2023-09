Podcast Formule 1 | ‘Formule 1 heeft de controverse tussen teams nodig’

Met video Fleur Jong verpulvert eigen wereldre­cord met 26 centimeter, ook Femke Bol schittert in Brussel

Femke Bol heeft vanavond bij de Memorial Van Damme Diamond League in Brussel een 25 jaar oud meetingrecord verbeterd. De Nederlandse atlete legde de 400 meter horden in het Koning Boudewijnstadion af in 52,11 seconden. Daarmee was Bol ruim sneller dan de 53,43 van de Marokkaanse Nezha Bidouane in augustus 1998.