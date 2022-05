Podcast | ‘Ferrari laat zich weer afbluffen door Red Bull’

Het leek het weekend van Charles Leclerc te worden. Een pole in zijn geboorteplaats. Maar een Italiaans drama tijdens de race zorgde voor een zege van een Red Bull. Perez won, voor Sainz en Verstappen. Leclerc werd vierde. Over de woede van de Monegask, de fouten bij Ferrari en de aanstaande Bullfight praat F1-verslaggever Arjan Schouten in een nieuwe Pitstop met presentator Etienne Verhoeff.

‘Ferrari had alle kaarten in handen dit weekend, maar ze laten zich gewoon afbluffen’, analyseert Schouten het weekend van de Italianen. ‘Het is een patroon dat Ferrari op zaterdag de sterkste is over dat ene rondje. Maar als op zondag de punten worden verdeeld weten ze dat niet te verzilveren. En wil je wereldkampioen worden is dat wel handig.’

Verstappen stond eens een keer niet op plek 1 of 2, maar werd derde. Was de Nederlander tevreden? ‘P4 starten in Monaco met twee Ferrari’s voor je en je ploeggenoot en je wordt derde. Wetende dat je hier niet kan inhalen en dat je toch drie punten uitloopt op je directe concurrent voor de wereldtitel. Dan heb je toch een lekkere zondag.’

Na dit weekend dringt de vraag ze op of Leclerc wel de concurrent is van Verstappen dit jaar? ‘Het gat tussen Perez en Leclerc is slechts zes punten. Dus wie weet strijden de Bulls binnenkort wel om de wereldtitel. Een Bullfight.’

Beluister de ervaringen van een weekend Monaco, de chaos op zondag en veel meer terug in Pitstop via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De Formule 1-podcast Pitstop, over Max Verstappen, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. © DPG Media, AP, Reuters