Podcast | ‘De verkeerde heeft gewonnen in Bahrein’

poll Welke topploeg uit 2E heeft de langste adem: Madese Boys, Unitas’30, Cluzona of Kruisland?

14:01 Rijen lijkt afgehaakt in de titelrace in zondag 2E, er blijven nog vier titelkandidaten over. De programma’s van Madese Boys, Unitas’30, Cluzona en Kruisland op een rijtje.