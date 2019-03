Podcast | De Grote F1 Seizoensvoorbeschouwing: wat kunnen we dit jaar verwachten?

Bergenaar Idrissi in voorselec­tie Marokkaan­se elftal

5 maart Oussama Idrissi is door bondscoach Hervé Renard opgenomen in de voorlopige selectie van het Marokkaanse voetbalelftal voor de kwalificatiewedstrijd tegen Malawi voor deelname aan de Afrika Cup. De 23-jarige aanvaller uit Bergen op Zoom maakte twee weken geleden bekend voor Marokko te kiezen in plaats van Oranje.