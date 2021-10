Podcast | ‘Cadeau Hamilton werd gretig aangenomen door Verstappen’

De Grand Prix van Turkije werd gewonnen door Valtteri Bottas. Max Verstappen werd tweede en kwam daardoor weer aan de leiding in het WK-klassement. Al met al een goed weekend voor de Limburger. Verslaggever Rik Spekenbrink zag de race in Turkije voor AD Sportwereld en bespreekt met Etienne Verhoeff het weekend in een nieuwe Pitstop.

,,Meer dan plek 2 zat er niet in voor Verstappen’’, concludeert Spekenbrink. ,,En als Hamilton in de slotfase van plek drie naar vijf gaat, is dat een grote bonus die ze graag aanpakken bij Red Bull. Het zat Hamilton na afloop ook niet lekker dat hij punten weggaf.’’

Verstappen nam door de tweede plaats in Turkije de koppositie in het WK-klassement weer over van de Brit. De Nederlander heeft zes punten meer. Spekenbrink: ,,Er is continu een spelletje gaande wie er het beste om kan gaan met de druk. Ook na deze race kreeg Lewis Hamilton weer vragen of het de druk was, waardoor deze fout werd gemaakt. Je kijkt in deze fase naar wie de meest relaxte indruk maakt en wie maakt de minste fouten? Dat zijn toch Red Bull en Verstappen wat mij betreft. Deze fout van Mercedes met Hamilton past toch in een rijtje van vijf à zes a-typische fouten voor het Duitse team.’’

Daarnaast is Verstappen het hele seizoen al consistent. Als hij finisht wordt hij eerste of tweede. Verstappen wordt niet snel vijfde of zevende dit seizoen. ,, Met consistentie win je titels. Kijk naar het aantal poles of het aantal rondes aan de leiding dit jaar. Verstappen is het meest consistent. Hij weet dat het in deze fase niet meer gaat om races winnen, maar tweede worden kan ook al genoeg zijn. En het hele seizoen is hij daarin al het sterkst.’’

De volgende race, over twee weken, is in Amerika. Nog zes races en dan weten we wie er wereldkampioen wordt in de Formule 1: Max Verstappen of Lewis Hamilton.

