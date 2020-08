Podcast | ‘Bij Mercedes snappen ze niet hoe Max die banden zo gaaf houdt’

Twee sprintze­ges Van Hunenstijn in Brussels Grand Prix

20:37 Marije van Hunenstijn heeft twee sprintzeges geboekt in de Brussels Grand Prix. Ze was in het lege Koning Boudewijn Stadion de snelste op de 100 meter in 11,30 en later won ze de 200 meter in 23,22. Lieke Klaver zat op de 200 meter kort achter haar; tweede in 23,33.