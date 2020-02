Podcast | Alles over de testweek in Barcelona: ‘Red Bull loopt als een zonnetje'

Beugels­dijk keert na lange tijd terug bij ADO, Summervil­le onzeker

19:02 In de strijd tegen degradatie heeft ADO Den Haag Tom Beugelsdijk terug. De verdediger zit morgen in en tegen Heerenveen voor het eerst weer bij de selectie. Ondanks zijn langverwachte terugkeer is het optimisme niet groot, want de afwezigheid van Crysencio Summerville is waarschijnlijk alweer de volgende tegenvaller.