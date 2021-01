Pochettino wint Franse Supercup met PSG na zege op Olympique Marseille

Pochettino was eerder trainer bij RCD Espanyol, Southampton en Tottenham Hotspur. Met al die clubs won de Argentijnse coach nog geen prijs.



In de 39ste minuut keerde keeper Steve Mandanda nog een kopbal van Mauro Icardi, maar in tweede instantie tikte de Argentijn eenvoudig raak. In de slotfase benutte Neymar, halverwege de tweede helft ingevallen voor Ángel Di María, een strafschop. Neymar is hersteld van een enkelblessure die hij vorige maand tijdens een duel met Olympique Lyon opliep.