Pochettino wimpelt opvolging Mourinho af

De 46-jarige Argentijn werkt sinds 2014 bij Tottenham Hotspur. De club uit Londen eindigde onder zijn leiding steeds in de top vijf, met de tweede plek in 2017 als beste klassering. Pochettino verlengde in de zomer zijn contract tot medio 2023. Hij was daarna even in beeld bij Real Madrid, dat een opvolger zocht voor Zinédine Zidane. Nu wordt de Argentijn nadrukkelijk genoemd bij ManUnited.



,,Ik wens José het beste. We hebben een heel goede relatie en dit is triest nieuws'', zei Pochettino. ,,Maar wat verder bij een andere club gebeurt, dat zijn mijn zaken niet.'' Behalve Pochettino worden ook de clubloze trainers Zidane, Laurent Blanc en Antonio Conte genoemd in de Engelse pers.