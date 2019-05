Pochettino over meespelen Vertonghen: ‘Gezondheid belangrijker dan finale’

De Belgische verdediger kwam na een behandeling aan een hevig bloedende hoofdwond in de halve finale van de Champions League tegen Ajax terug in het veld. Kort daarna zakte hij min of meer in elkaar.

,,De gezondheid van de speler gaat boven alles’', zei Pochettino. ,,Die is veel belangrijker dan het resultaat van een wedstrijd, ook als het bereiken van de finale van de Champions League op het spel staat. Onze medische staf was er echter van overtuigd dat Jan verder kon, omdat hij goed bij de les was en vragen kon beantwoorden. Maar als iemand een suggestie heeft hoe we dit soort dingen kunnen uitsluiten sta ik daar open voor.’'

Inmiddels zijn er meerdere suggesties gedaan, zoals een beoordeling door een onafhankelijk arts, dan wel het toestaan van een tijdelijke wissel, zodat de getroffen speler wat uitgebreider kan worden onderzocht. De Belg Michel D’Hooghe, hoofd van de medische commissie van de FIFA, is bereid in discussie te gaan over deze maatregelen.

Of Vertonghen het komend weekeinde kan meedoen in de Premier League tegen Bournemouth, en enkele dagen later tegen Ajax, wist Pochettino niet. De verdediger onderging inmiddels een neurologisch onderzoek, maar de Argentijn zei nog niet op de hoogte te zijn van de uitkomsten daarvan. ,,Ik weet dat Jan zich meteen na de wedstrijd al een stuk beter voelde. Dat is positief. We wachten nu het rapport van de specialisten af.’'

Tottenham Hotspur verloor op eigen veld met 1-0 van Ajax. De return is woensdag in Amsterdam.