Pochettino ondanks 3-0 voorsprong: ‘We moeten starten alsof het 0-0 staat’

,,We moeten starten alsof het 0-0- staat. Vanaf het begin moeten we vechten en in een hoog tempo spelen. Dat is de sleutel in deze wedstrijd,” zei Pochettino vanavond op zijn persconferentie in het westen van Duitsland.



De Argentijnse coach van de Spurs gaat er bovendien van uit dat ook Dortmund fel aan de wedstrijd zal beginnen. ,,Zij zullen agressief starten en ons terug willen drukken. We moeten diezelfde agressie laten zien en ons eigen spel proberen te spelen. Dit is voor ons een geweldige kans om de kwartfinale te bereiken. Dat is echt bijzonder in de Champions League, maar daarvoor moeten we een topprestatie leveren en professioneel blijven.”