Pochettino na ongenadig pak rammel: ‘We schamen ons voor dit resultaat’

‘We gaven op’

Pochettino was tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft, waarin Robert Lewandowski pas kort voor rust de 1-2 maakte namens Bayern München. In de tweede helft maakte de Poolse spits zijn veertiende goal in tien duels dit seizoen, maar vooral Serge Gnabry schitterde met zijn eerste vier treffers in de Champions League. Pochettino: ,,Dit had je na een halfuur spelen zeker niet zien aankomen, maar Bayern was dodelijk voor de goal.” Zeven van de elf schoten op het doel van Spurs gingen raak, zag ook Pochettino. ,,Na de 2-4 van Harry Kane hadden we zelfs nog wat kansen om het nog spannend te maken, maar ik denk dat we in de slotfase opgaven en dat werd pijnlijk afgestraft. Dat mag ons niet gebeuren. Nu mogen we even balen, maar vanaf morgen moeten we weer met vertrouwen richting de toekomst.”