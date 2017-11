Pochettino maant Southgate tot voorzichtigheid met Kane

,,Ik hoop dat de bondscoach rustig aan doet met Kane. Ik begrijp dat het nationale team hem er graag bij heeft, maar hoop ook dat er begrip is voor de behoeften van de speler, die niet helemaal topfit is," aldus de Argentijnse coach na de 1-0-zege van Tottenham Hotspur op Crystal Palace vanmiddag.

Kane miste vorig weekeinde de topper tegen Manchester United vanwege een hamstringblessure, maar hij was er afgelopen woensdag wel bij tegen Real Madrid in de Champions League. De Spurs wonnen dat duel met 3-1. ,,Een goede communicatie tussen de club en het nationale team is noodzakelijk, zodat iedereen weet hoe de situatie is. De wedstrijd tegen Real Madrid was intensief, dus ik heb Kane vandaag gewisseld uit voorzorg. Het is beter geen risico te nemen.''