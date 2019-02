Pochettino looft zijn 'helden' bij de Spurs op 'magische avond’

De Belg moest als linksback spelen omdat Danny Rose niet helemaal fit was. Met een prachtige voorzet stelde hij kort na rust Son Heung-min in staat om de score te openen. ,,Een geweldige bal, ik hoefde niets te doen, alleen er tegenaan te lopen'', zei de Zuid-Koreaan. ,,Jan heeft een waanzinnig goede techniek en kan op iedere positie spelen'', aldus Son over de oud-Ajacied, die in de slotfase de 2-0 maakte. Invaller Fernando Llorente kopte vlak voor tijd ook nog raak, waardoor de Spurs een plek in de kwartfinales binnen handbereik hebben.



,,Een geweldige prestatie, mijn spelers zijn helden'', zei Pochettino. ,,Ze verdienen niets dan lof voor hun inzet.''