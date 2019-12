Pochettino klaar voor nieuwe club: ‘Vreemd om zonder club te zitten’

,,Het was vreemd om na vijfenhalf jaar Tottenham zonder club te zitten, maar tegelijk ook relaxed. De batterijen zijn opgeladen, ik ben klaar voor als er iets interessants voorbij komt", verbrak Pochettino in Doha, aanwezig bij de finale van het WK voor clubteams, de stilte.



Pochettino heeft niet gedacht aan een 'sabbatical' maar wil juist snel weer aan de slag. ,,Dat zou in de Premier League kunnen zijn, een van de beste competities in de wereld. Maar er zijn meer interessante landen waar misschien weer andere uitdagingen liggen. Ik heb er nog niet te veel over nagedacht. Ik heb er alleen voor gezorgd dat ik klaar ben om een club die geïnteresseerd in me is het beste te geven."