Pochettino blij dat hij 'uitmuntende professional' Vorm kans kan geven

Voorbeschouwing Birighitti fit en speelklaar, maar of hij start zegt trainer Vreven niet

17:18 Mark Birighitti is honderd procent fit en zaterdag (20.45 uur) inzetbaar tegen VVV. Of de Australiër zijn plekje onder de lat terugkrijgt of dat Nigel Bertrams blijft staan, wilde Stijn Vreven vrijdagmiddag na de afsluitende training niet kwijt. Ook over ‘een aantal twijfelgevallen’ in zijn team, zei de trainer van NAC niks. ,,Ik wil de tegenstander niet wijzer dan het als is."