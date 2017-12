Ploeg Ten Cate kan niet verrassen tegen Ronaldo en co

Kort voor rust had Ten Cate in Abu Dhabi zijn formatie sensationeel de leiding zien nemen. Romarinho scoorde. In de 53e minuut zorgde Cristiano Ronaldo in het kansenfestival voor de gelijkmaker. Het was zijn zesde goal in het WK voor clubs. Daarmee is de Real-aanvaller topscorer aller tijden en gaat hij Monterey-speler César Delgado en Lionel Messi en Luis Suárez (beiden Barcelona) voorbij.



Over geluk had Real niet te klagen. Mbark Boussoufa leek de thuisclub zelfs op 2-0 te zetten, maar de treffer van de Amsterdam geboren Marokkaan werd afgekeurd omdat hij kennelijk luttele millimeters buitenspel stond. Dat in de 51ste minuut de uitblinkende doelman Ali Khasif geblesseerd uitviel, zal de Koninklijke ook niet slecht zijn uitgekomen.



Toch was Real Madrid veruit de beste. Voor rust werden treffers van Karim Benzema en Casemiro afgekeurd en schoot de Spaanse kampioen bij herhaling op paal en lat. Na de hervatting heerste Real opnieuw. Dat de club pas na ruim vijftig minuten scoorde mocht bijna een wonder worden genoemd.



De andere finalist is Gremio. De Brazilianen schakelden eerder het Mexicaanse CF Pachuca uit (1-0). Real Madrid won de trofee al twee keer eerder en is in Abu Dhabi titelverdediger.