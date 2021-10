Pliskova voor de vijfde keer naar de WTA Finals, deelname Barty hoogst onzeker

Barty

Het is overigens nog maar de vraag of Barty ook daadwerkelijk meedoet aan de WTA Finals. Ze slaat begin volgende maand de finaleronde van de Billie Jean King Cup over. Barty (25) kwam op de US Open voor het laatst in actie. De Australische, die dit jaar Wimbledon won, bleef in New York steken in de derde ronde. De aanvoerster van de wereldranglijst ontbreekt deze week ook in Indian Wells. Volgens haar coach is ze ,,fysiek en mentaal uitgeput”.