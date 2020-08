Pliskova simpel door eerste ronde US Open

Karolina Pliskova heeft zich zonder problemen verzekerd van een plek in de tweede ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Tsjechische stond tegen Anhelina Kalinina uit Oekraïne slechts vier games af: 6-4 6-0.

De tweede set nam slechts 21 minuten in beslag. Kalinina, de nummer 145 van de wereld, won daarin maar een paar punten en na een uur en drie minuten verzilverde Pliskova haar tweede wedstrijdpunt.

Door de absentie van Ashleigh Barty en Simona Halep is Pliskova (28) als eerste geplaatst. De mondiale nummer 3 wacht nog altijd op haar eerste grandslamtitel. Vier jaar geleden stond ze in de finale van de US Open, waarin Angelique Kerber haar in drie sets de baas was.

Kerber had het in haar eerste partij een stuk moeilijker met de Australische Ajla Tomljanovic, maar won ook in twee sets. Het werd 6-4 6-4 voor de Duitse, die dit jaar als zeventiende geplaatst is.

De US Open is normaliter het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. Door de afgelasting van Wimbledon en het verplaatsen van Roland Garros is het dit seizoen het tweede grandslamtoernooi.