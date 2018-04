Pliskova pakt eerste titel van het jaar in Stuttgart

Pliskova (26) voerde vorig jaar even de wereldranglijst aan, maar dit seizoen had ze nog weinig indruk kunnen maken. Op de Australian Open strandde de lange tennisster uit Tsjechië in de kwartfinales. In haar eerste finaleplaats van dit jaar was Pliskova echter oppermachtig. Als winnares van de Porsche Tennis Grand Prix, zoals het toernooi heet, verdiende Pliskova ook een auto van het Duitse merk.