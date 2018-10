Pliskova doet goede zaken voor plek in WTA Finals

De beste acht tennissters van 2018 plaatsen zich voor het eindejaarstoernooi in Singapore. Pliskova is de huidige nummer acht van de jaarlijst, Kiki Bertens staat negende. De Nederlandse bereikte eerder al de laatste zestien waarin ze het morgen opneemt tegen de Tsjechische Katerina Siniakova.



Pliskova treft de Chinese Wang Qiang in de strijd om een plaats in de kwartfinales. Mogelijk is de negende plaats op de ranking genoeg voor deelname aan de WTA Finals. De Roemeense Simona Halep is de nummer één, maar zij kampt met een rugblessure.



Naast Halep - mits fit - zijn de Duitse Angelique Kerber en de Japanse Naomi Osaka al zeker van deelname in Singapore. De Tsjechische Petra Kvitova, de Deense Caroline Wozniacki en de Amerikaanse Sloane Stephens hebben een ticket voor het grijpen. De Oekraïense Elina Svitolina, nu nog zesde, verloor in Peking in de eerste ronde.