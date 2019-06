Platini gearresteerd na mogelijke corruptie bij toewijzing WK 2022

De 63-jarige Platini, voormalig topvoetballer, fungeerde vanaf 2007 als voorzitter van de Europese bond UEFA en als vicevoorzitter van de mondiale federatie FIFA. Platini raakte echter in opspraak vanwege een dubieuze financiële deal met FIFA-voorzitter Sepp Blatter uit 2011. Beiden werden eind 2015 in eerste instantie voor acht jaar geschorst. Na diverse beroepszaken bij het arbitragehof CAS werd de straf voor Platini teruggebracht naar vier jaar, die van Blatter naar zes jaar. Platini, die ook deel uitmaakte van het organisatiecomité voor het WK van 1998 in Frankrijk, had zijn straf er afgelopen maart op zitten. Het toenmalige bestuur van de FIFA wees eind 2010 het WK van 2022 toe aan Qatar. Sindsdien doen verhalen over omkoping en corruptie de ronde. Platini stemde toen voor een WK in het Midden-Oosten.

Platini is in Frankrijk een levende legende. Hij begon zijn profloopbaan in 1972 bij AS Nancy. Later speelde hij met oud-Oranje-international John Rep bij Saint-Etiénne. In 1982 lokte Juventus Platini naar Italië, waar hij als middenvelder in 147 competitiewedstrijden liefst 68 goals maakte. Platini hielp Juve aan Italiaanse titels (2), de Italiaanse beker en twee Europa Cups. Zijn grootste succes beleefde hij in 1984, toen hij als aanvoerder van Frankrijk zijn land naar de Europese titel loodste. Hij werd dat jaar, en in 1985, ook verkozen tot beste voetballer van de wereld.