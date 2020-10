Plaatselijke GGD verbiedt Napoli naar Turijn te vliegen, duel met Juventus onzeker

VIDEO Kelderman na tijdver­lies: ‘Slechte keuze gemaakt’

17:49 Wilco Kelderman verloor in de openingstijdrit van de Giro d‘Italia direct ruim een minuut op Geraint Thomas. De kopman van Team Sunweb koos ervoor om laat te starten. Dat pakte echter niet goed uit: ,,Als we vroeg waren gestart, had ik dichter bij gezeten”, aldus Kelderman na afloop.