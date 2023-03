Pitstop | ‘Geen enkel team kan Red Bull bedreigen’

,,Het was vanaf de eerste dag duidelijk dat Red Bull het hele weekend dominant zou zijn”, blikt Abbenhuijs terug op het weekend. ,,De problemen bij het team van Verstappen hadden we niet zien aankomen. Beide coureurs moesten hun versnellingsbak wisselen en bij de Nederlander brak de aandrijfas in de kwalificatie. Daardoor moest hij vanaf P15 starten en beginnen aan een inhaalrace.”

Bovendien kwam Verstappen later aan in Saoedi-Arabië door maagproblemen. ,,Dat zag je er niet aan af dit weekend. Je was ook benieuwd naar de andere teams na de tests in Bahrein. Door de rondetijden van Ferrari in Bahrein dachten we, die kunnen misschien sneller zijn. Dat bleek niet zo te zijn. Geen enkel team kon Red Bull bedreigen.”