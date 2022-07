Pitstop | 'Als het aan de FOM ligt, tekende Zandvoort gisteren al bij’

‘Het is nog geen abc-tje’ en ‘we zijn geen Bahrein die kunnen tekenen tot 2036' waren de zinnen die voorbij kwamen in Zandvoort over de toekomst, vertelt Schouten. ,,Als het aan de FOM ligt tekende Zandvoort gisteren nog bij tot Max klaar is met racen. Ik denk dat de Formule 1 er met alle plezier naartoe gaat zolang Max succes heeft. Maar Zandvoort wordt met privaat geld gefinancierd.” Dus moet er gesproken worden met sponsoren. Bovendien was er nog het verhaal over Nederlandse fans in Oostenrijk. ,,Zandvoort wil misdragingen van fans hard aanpakken en ze gelijk van het terrein verwijderen. De vraag is alleen natuurlijk of dat haalbaar is met 110.000 mensen per dag op een groot circuit.”



In Pitstop bespreken Schouten en Verhoeff verder Mick en Max, het geloof van Hamilton in een zege dit seizoen en de strijd tussen Red Bull en Ferrari. ,,Ik denk ze bij Red Bull wel een beetje geschrokken zijn van de snelheid van Ferrari in Oostenrijk. Er komen nu een paar Grand Prixs aan waar Ferrari dominant kan zijn. Als dat gebeurt, dan ga je met een heel ander gevoel die zomerstop in. Red Bull is een fractie fragieler, maar daar staat een Ferrari tegenover met zoveel haken en ogen…”