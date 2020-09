Pironkova na drie jaar afwezigheid direct in kwartfinale US Open

Pironkova speelt in New York haar eerste toernooi in drie jaar. Door het moederschap was ze lange tijd uit de roulatie en heeft ze nu ook geen WTA-ranking meer. Bij de US Open haalde ze daarvoor nooit de eerste acht. Wel bereikte ze in 2016 al eens de kwartfinales op Roland Garros, toen Samantha Stosur uiteindelijk te sterk was.



Pironkova speelt in de kwartfinales tegen de als derde geplaatste Amerikaanse Serena Williams van wie ze in vier eerdere ontmoetingen op de WTA Tour nog nooit wist te winnen.