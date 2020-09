Pirlo heeft trainersdiploma binnen dankzij scriptie met hoofdrollen voor Van Gaal en Cruijff

Beachvol­ley­bal­lers starten EK in Letland met zege

12:23 De Nederlandse beachvolleyballers zijn het EK in Jurmala in Letland begonnen met een overwinning. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wonnen hun eerste groepswedstrijd in twee sets van de Letten Jirgensons/Aispurs. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde waren in twee sets te sterk voor hun Poolse tegenstanders.