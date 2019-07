Piqué 'koopt' voor 450.000 euro promotie voor zijn FC Andorra

De verdediger van FC Barcelona, die eigenaar is van de club uit het ministaatje in de Spaanse Pyreneeën, betaalde de Spaanse voetbalbond 450.000 euro om een vacante plek in de derde divisie (Segunda División B) te verkrijgen. FC Andorra dwong afgelopen seizoen op eigen kracht promotie van de vijfde naar de vierde divisie af.



De plek in de derde divisie kwam vrij omdat de Spaanse bond het in financiële nood verkerende Reus voor straf terugzette naar een lagere afdeling. Er waren meer gegadigden om de vacante positie over te nemen, maar de goed gevulde geldbuidel van Piqué bleek de meeste indruk te maken bij de Spaanse bond.