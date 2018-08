Piqué gestopt als Spaans international: 'Beslissing lang geleden al genomen'

Piqué speelde 102 interlands voor het Spaanse elftal. Hij was basiskracht in de ploeg die in 2010 de wereldtitel veroverde en twee jaar later de Europese titel prolongeerde. Op het recente WK in Rusland werd Spanje, als een van de favorieten voor de wereldbeker, al in de achtste finales via strafschoppen uitgeschakeld door gastland Rusland. Andrés Iniesta, jarenlang teamgenoot van Piqué bij Barcelona, liet direct daarna al weten te stoppen.