Pim Verbeek wint Golf Cup met Oman na penalty's

Op het toernooi om de Golf Cup verloor Oman in de groepsfase nog van de Verenigde Arabische Emiraten, dat het hele toernooi geen enkele tegentreffer hoefde te incasseren. Toch moest de ploeg van de Italiaanse bondscoach Alberto Zaccheroni de eindzege aan de mannen van Verbeek laten.



De 61-jarige Verbeek staat sinds 2016 aan het roer in Oman. Daarvoor was de Rotterdammer in zijn lange loopbaan onder meer werkzaam bij clubs als Fortuna Sittard, Sparta en Feyenoord. Daarnaast was Verbeek bondscoach van Zuid-Korea en Australië. Met de Socceroos plaatste hij zich voor het WK in 2010.



Het is de tweede keer dat Oman de Golf Cup mee naar huis mag nemen. In 2009 was de golfstaat ook al de beste. De laatste keer, in 2014, werd het toernooi gewonnen door Qatar.