Piloot verongelukt vliegtuig van Sala mocht niet vliegen

Het vliegtuig stortte op 21 januari 2019 in Het Kanaal terwijl Sala vanuit Nantes op weg was naar zijn nieuwe club Cardiff City.



Onderzoekers vermoeden dat Ibbotson bedwelmd raakte door een koolmonoxidevergiftiging. In het vliegtuig hing geen koolmonoxidemelder. Het vliegtuig ging uiteindelijk ondersteboven het water in op een snelheid van 245 knopen, terwijl het maximum voor dit vliegtuig 203 knopen zou zijn.



Cardiff City had zo'n 18 miljoen euro over voor de Argentijnse spits, een bedrag dat Nantes ook opeiste. Cardiff werd door de FIFA veroordeelt tot het betalen van het bedrag, maar daartegen ging de Britse club in beroep.