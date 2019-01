‘Piloot rampvlucht Sala mocht geen commerciële vluchten uitvoeren’

Om een commercieel brevet te bemachtigen, zijn meer vlieguren en training vereist. De Britse organisatie die vliegtuigongelukken onderzoekt, zal volgens The Times ook kijken naar de status van de vlucht (commercieel of niet). Donderdag werd bekendgemaakt dat de zoektocht naar Sala en Ibbotson is stopgezet. Er is geen hoop meer dat de twee levend worden teruggevonden.

Eerbetoon

Cardiff City, de nieuwe club van de Argentijnse voetballer, houdt komende dinsdag voorafgaande aan de uitwedstrijd tegen Arsenal in het Emirates Stadium van Londen een eerbetoon aan Sala. Dat zei directeur Ken Choo van de club uit de Premier League, die de spits net had overgenomen van FC Nantes. ,,De Premier League en Arsenal hebben ons geweldig gesteund en bieden alle medewerking’’, aldus Choo, die voor de thuiswedstrijd tegen Bournemouth op 2 februari ook een eerbetoon voor Sala heeft aangekondigd. De details worden de komende dagen bekendgemaakt.

Smeekbedes

Piloot Ibbotson zette afgelopen zaterdag een bericht op zijn inmiddels verwijderde Facebook-account dat hij wat onrustig was naar aanleiding van zijn vlucht vanuit Cardiff naar het Franse Nantes. Hij was niet tevreden over het gebruik van landingssysteem ILS, blijkt uit zijn Facebook-uitwisseling met een vriend. Volgens Britse media was Ibbotson een ervaren piloot. Sala stuurde tijdens de vlucht via WhatsApp een onheilspellend geluidsbericht naar vrienden. Hij spreekt zijn zorgen uit over de staat van het toestel en vreest dat het uit elkaar gaat vallen. Zijn laatste zin: ‘Papa, ik ben bang!’