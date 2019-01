Pijnlijke nederlaag voor bekerhouder Barça

Bij FC Barcelona was het een vervelende beginfase voor Jasper Cillessen. De Nederlander was in de eerste zeventien twee keer het antwoord schuldig op een kopbal van Erick Cabaco en een diagonaal schotje van Borja Mayoral, maar voorkwam met twee reddingen ook dat de FC Barcelona in het eerste half uur een ongekende afstraffing kreeg.



Titelhouder Barça speelde met een veredelde B-ploeg, onder anderen zonder Lionel Messi en Luis Suárez. Over een week is de return in Camp Nou. Dan mag met Messi de opgelopen schade repareren.