Pijnlijke nederlaag Spurs goed nieuws voor Ten Hag, Chelsea laat met invaller Ziyech weer punten liggen

Hakim Ziyech viel in de 72ste minuut in voor Sterling, maar kon het verschil ook niet meer maken voor het matig presterende Chelsea. De 29-jarige spelmaker uit Dronten, die met Marokko vierde werd op het WK in Qatar, ligt nog tot medio 2025 bij Chelsea. Coach Graham Potter gaf onlangs al aan dat Ziyech nog zeker voorkomt in zijn plannen voor dit seizoen. Chelsea presteert dus matig in de Premier League, maar speelt op 8 januari in de FA Cup de uitwedstrijd bij Manchester City en speelt in de achtste finales van de Champions League in februari en maart tegen Borussia Dortmund.



Ziyech speelde dit seizoen pas 288 minuten voor Chelsea, verdeeld over tien optredens. Op het WK in Qatar speelde hij in minder dan een maand 638 minuten voor Marokko verdeeld over zeven wedstrijden.