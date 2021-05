Pijnlijke nederlaag Sevilla en invaller Luuk de Jong: titeldroom aan diggelen

In Estadio Ramón Sánchez Pizjuán had de thuisploeg het meeste balbezit en dat leverde ook kansen op. Vooral voor Youssef En-Nesyri, maar de spits had het vizier niet op scherp staan en telkens lag Athletic-doelman Unai Simón in de weg. Bij rust was de tussenstand dan ook 0-0.



Na de pauze ging Sevilla steeds risicovoller spelen om een zege af te dwingen. In de 68ste minuut kwam Luuk de Jong binnen de lijnen, maar ook hij kon het verschil niet maken. De bezoekers loerden op een kansje in de omschakeling en die kwam er in de 90ste minuut. Iñaki Williams werd uitstekend bediend door Oihan Sancet en de invaller schoot knap raak: 0-1.