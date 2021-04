Pijnlijke eerste nederlaag voor Tuchel bij Chelsea, Ziyech geofferd na vroege rode kaart Silva

Den Bosch ten koste van Amsterdam naar finale Euro Hockey League

15:55 De hockeysters van Den Bosch hebben zich verzekerd van een plek in de eindstrijd van de Euro Hockey League. In het Amsterdamse Wagener Stadion was de ploeg van coach Raoul Ehren Amsterdam via shoot-outs de baas: 4-3. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1.