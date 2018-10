Pijnlijk verlies Bremen en Klaassen ondanks goal Pizarro (40)

Na rust kreeg Werder Bremen echter een opleving en dat was mede te danken aan de 40-jarige Claudio Pizarro. Na een assist van Davy Klaassen werkte de Peruviaan de 1-3 tegen de touwen, waarmee hij de op één na oudste doelpuntenmaker ooit is in de Bundesliga. Alleen Miroslav Votava, die 96 dagen ouder was, staat boven Pizarro in de ranglijst van oudste doelpuntenmakers in de Bundesliga. Votava deed dat overigens ook voor Werder Bremen.



Toen Yuya Osako ook nog de 2-3 maakte, leek de hoop definitief terug bij Werder Bremen, maar de opleving bleek van korte duur. Mede dankzij twee (!) eigen goals van Sebastian Langkamp werd het maar liefst 2-6 voor de bezoekers. En zelfs met die score mocht Werder nog van geluk spreken. Het was aan doelman Jiri Pavlenka te danken dat de doelpuntenproductie van Leverkusen niet nóg verder opliep.



Door de 2-6 monsternederlaag blijft Werder Bremen met zeventien punten op de vierde plek staan. Bayer Leverkusen stijgt naar de twaalfde plek.