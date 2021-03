Pieters redt met spectaculaire invalbeurt punt voor Burnley tegen Arsenal

SamenvattingArsenal is er zaterdag niet in geslaagd om op bezoek bij Burnley te winnen. De ploeg van trainer Mikel Arteta beleefde mede dankzij een spectaculaire invalbeurt van Erik Pieters een frustrerende middag: 1-1. Met het gelijke spel schiet Arsenal weinig op in de strijd om een Europese ticket.

Arsenal begon voortvarend aan het uitduel met Burnley. Al na zes minuten was het raak voor de ploeg uit Londen. Pierre-Emerick Aubameyang schoot de bal na enkele schijnbewegingen in de korte hoek tegen de touwen. Het was zijn negende competitietreffer van het seizoen.

Na de vroege voorsprong leek er geen vuiltje aan de lucht voor Arsenal, maar Burnley werd vijf minuten voor rust terug in de wedstrijd geholpen door een enorme blunder van Granit Xhaka. De 28-jarige Xhaka schoot de bal onder druk voor zijn eigen doel langs, maar had spits Chris Wood over het hoofd gezien. De pass van Xhaka raakte de heup van Wood, waarna de bal van richting werd veranderd en over de lijn rolde: 1-1.

Arsenal is er zaterdag niet in geslaagd om op bezoek bij Burnley te winnen.

Hoofdrol Pieters

Erik Pieters viel een halfuur voor tijd in bij Burnley en speelde in de slotfase van het duel een absolute hoofdrol. De 32-jarige Pieters voorkwam een doelpunt door een schot van Nicolas Pépé met zijn schouder van de doellijn te redden, maar de scheidsrechter oordeelde anders en gaf naast een strafschop ook een rode kaart. De VAR greep echter in en bevestigde dat het inderdaad de schouder van de Nederlander was. Zo wist Pieters een punt voor zijn ploeg te redden, nadat Arsenal in de blessuretijd ook nog de paal raakte.

Arsenal bezet nu de tiende plaats op de ranglijst een heeft een achterstand van acht punten op nummer vijf Everton, waarmee de ploeg uit Liverpool zich dus zou kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League. Bovendien heef Everton een wedstrijd minder gespeeld. Burnley staat op plek vijftien met dertig punten.

Pieters redt met spectaculaire invalbeurt punt voor Burnley tegen Arsenal.

Pieters redt met spectaculaire invalbeurt punt voor Burnley tegen Arsenal.

