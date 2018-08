Pieters en Martins Indi met Stoke City onderuit bij Leeds United

De Poolse middenvelder Mateusz Klich (ex-PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht) bracht Leeds United al na een kwartier spelen op voorsprong. De Spaanse aanvaller Pablo Hernández verdubbelde kort voor rust de voorsprong voor de ploeg van de Argentijnse coach Marcelo Bielsa, die voor het eerst in Engeland werkzaam is. Benik Afobe maakte in de 52ste minuut vanaf elf meter de aansluitingstreffer namens Stoke City, maar vijf minuten later maakte Liam Cooper alweer de 3-1 voor Leeds United. Daar bleef het bij op het volgepakte Elland Road. Centrumverdediger Bruno Martins Indi en linksback Erik Pieters speelden de hele wedstrijd bij Stoke City, dat vorig seizoen na tien seizoenen op het hoogste niveau degradeerde uit de Premier League. Gary Rowett, de afgelopen jaren succesvol bij Burton Albion, Birmingham City en Derby County, werd aangesteld als nieuwe trainer.



Lewis Baker (ex-Vitesse) viel nog in bij Leeds United, Peter Crouch en Bojan Krkic deden dat bij Stoke City. Ibrahim Afellay zat niet bij de wedstrijdselectie bij Stoke City.