Pierre Gasly nieuwe teamgenoot van Max Verstappen

Gasly rijdt sinds vorig seizoen bij Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull Racing, nadat hij bij de Grand Prix van Maleisië de in ongenade gevallen Daniil Kvyat verving. In zijn eerste jaar wist de 22-jarige Fransman nog geen punten te scoren, maar dit seizoen maakt Gasly indruk met de Toro Rosso-Honda. Zo werd hij in Bahrein vierde en wist hij in Monaco zijn wagen naar een zevende plek te sturen.

,,Sinds Pierre een klein jaar terug plaatsnam in een Formule 1-stoeltje, heeft hij laten zien over enorm veel talent te beschikken'', aldus teambaas Christian Horner. ,,Onze focus ligt nu nog op zo goed mogelijk presteren in het huidige jaar, maar we kijken al uit naar 2019 om met Pierre en Max te concurreren met de andere teams.''



Gasly is blij dat hij al zo snel doorstroomt naar Red Bull. ,,Het is een droom die uitkomt'', zegt de Franse rijder. ,,Dit was mijn doel toen ik in 2013 aan het opleidingsprogramma bij dit team begon. Het is weer een stap vooruit in mijn ambitie om WK-wedstrijden te winnen en meestrijden voor de titel. Ik ben erg competitief ingesteld en wil altijd winnen.''