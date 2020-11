Piepjong talent Bellingham (17) voor het eerst opgeroepen voor Engeland

Krul bleef vanwege het EK bij Norwich City: ‘Het Champions­hip wordt onderschat’

11:59 Na het WK 2014 verdween doelman Tim Krul langzaam uit beeld bij Oranje, maar nu is de Hagenaar terug. Niet alleen als reserve, want door een blessure van eerste doelman Jasper Cillessen is hij de komende duels normaal gesproken de eerste keuze.