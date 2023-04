Petra Kvitova in finale Miami te sterk voor Elena Rybakina

Petra Kvitova heeft het grote WTA-toernooi van Miami op haar naam geschreven. De Tsjechische nummer 12 van de wereld, die door haar toernooizege terugkeert in de mondiale top 10, was in de finale met 7-6 (14) 6-2 te sterk voor Elena Rybakina uit Kazachstan.

Voor Kvitova (33) is het haar eerste titel sinds de zomer van 2022, toen ze het grastoernooi van Eastbourne wist te winnen. In 2018 won zij voor het laatst een titel uit de categorie WTA 1000, het niveau onder de grand slams. Vijf jaar geleden was ze de beste op de grote toernooien van Doha en Madrid.

In de eerste set benutte Kvitova in de zinderende tiebreak pas haar vijfde setpunt, omdat een forehand van Rybakina in het net ging. Kvitova had toen ook al vijf setpoints van haar opponente overleefd. Kvitova had bij een 5-4-voorsprong nagelaten de set uit te serveren.

De winst van de tiebreak bleek een mentale opsteker en Kvitova liep in de tweede set meteen uit naar 3-0. Na drie lovegames op een rij moest Rybakina bij 5-2 serveren om in de wedstrijd te blijven, maar Kvitova benutte haar eerste wedstrijdpunt. Ze is de oudste winnares in Miami sinds Serena Williams in 2015.

Rybakina had in de Verenigde Staten de zogenoemde ‘Sunshine Double’ kunnen pakken, oftewel winst van de toernooien van Indian Wells en Miami. Ze versloeg twee weken geleden in Indian Wells Aryna Sabalenka in de eindstrijd.