Peter Wright wacht Michael van Gerwen op in halve finale World Matchplay

Slot na doelpunt­loos gelijkspel Feyenoord: ‘Je kan zien dat de selectie nog niet op orde is’

22 juli Arne Slot was duidelijk in zijn analyse over het 0-0 gelijkspel tegen FC Drita. ,,We hebben gewoon heel weinig spelers die in de kleine ruimte creativiteit hebben en een man kunnen uitspelen.Maar dat zit niet in ons elftal. Je kan zien dat de selectie nog niet op orde is’’ aldus Slot bij ESPN.