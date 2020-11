Peter Wright pakt Europese titel

Liefde tussen Verstappen en Italië krijgt opnieuw flinke knauw

1 november Na uitvalbeurten in Monza en Mugello leek Max Verstappen op weg naar een Italiaans meesterstuk in Imola. De tweede plaats leek wel veilig, tot een achterband klapte. Drie races in Italië, drie keer nul punten.