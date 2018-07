Peter Maas pakt tweede etappezege in BN DeStem Lezerstour

Djokovic verslaat Anderson en wint vierde Wimbledon-ti­tel

17:49 Novak Djokovic heeft voor de vierde keer Wimbledon op zijn naam geschreven. De Serviër was in zijn vijfde Wimbledon-finale in drie sets te sterk voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 6-2, 6-2, 7-6 (3). Het is de dertiende titel op een Grand Slam voor 'Djoko'.