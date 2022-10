Peter Bosz wint weer niet met Lyon, Van Bommel pakt draad op met Antwerp

De eerste goal voor Antwerp viel vanavond al vroeg, na acht minuten om precies te zien. Na een overtreding op spits Vincent Janssen liet de scheidsrechter het spel doorgaan en daar profiteerde Toby Alderweireld optimaal van. Met een splijtende pass door de as van het veld gaf hij Pieter Gerkens een mooie kans en de 27-jarige middenvelder uit Bilzen maakte het koeltjes af. Met een kansenverhouding van 11-4 had er wellicht nog meer ingezeten voor Royal Antwerp, maar het team van Van Bommel blinkt tot nu toe vooral uit in degelijkheid en weinig kansen weggeven. Na elf wedstrijden is het doelsaldo 24-8. Calvin Stengs speelde de hele wedstrijd bij Antwerp. Jurgen Ekkelenkamp werd na 63 minuten vervangen door Radja Nainggolan. Vincent Janssen werd in de 90ste minuut vervangen door Michael Frey, de Zwitserse spits die weer fit is na zijn enkelblessure die hem enkele weken aan de kant hield. Frey vuurde in de 92ste minuut nog een schot af op het doel van Daniel Schmidt, waarna Christopher Scott in de rebound nog voor de 2-0 zorgde.

Peter Bosz wint weer niet met Lyon

Waar Mark van Bommel uitstekend presteert met Royal Antwerp, nemen voor Peter Bosz de zorgen toe in Frankrijk. Zijn Olympique Lyon kwam vanavond voor eigen publiek niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Toulouse, dat vorig seizoen kampioen werd in de Ligue 1. Bij de uitploeg deden Stijn Spierings, Zakaria Aboukhlal, Thijs Dallinga (58 minuten) en Branco van den Boomen (84 minuten) mee. Via de Braziliaanse aanvaller Tetê kwam Lyon al in de tweede minuut al op voorsprong, maar het team van Bosz slaagde er niet in om verder afstand te nemen. Toulouse bleef dus in de wedstrijd en kwam halverwege zelfs op gelijke hoogte, toen de Braziliaanse spits Rafael Ratão (ingevallen voor Dallinga) scoorde op aangeven van Aboukhlal. Olympique Lyon werd vorig seizoen al teleurstellend achtste en speelt daardoor dit seizoen voor het eerst sinds 1996 geen Europees voetbal. Nu staat Lyon zevende met 14 punten (4 zeges, 2 gelijke spelen en 4 nederlagen) na tien wedstrijden. Toulouse staat twee punten onder Lyon.

Justin Kluivert belangrijk voor Valencia

Justin Kluivert maakte vanavond zijn eerste goal voor Valencia, de club waarvoor zijn vader Patrick in het seizoen 2005/2006 twee keer scoorde in zestien wedstrijden. De van AS Roma gehuurde aanvaller stond na drie invalbeurten vanavond voor het eerst in de basis in de uitwedstrijd bij Osasuna.



Op aangeven van Edinson Cavani opende Kluivert in de 28ste minuut de score voor Valencia, dat via Mouctar Diakhaby tien minuten na rust op 0-2 kwam. Daarna volgden gemiste strafschoppen van Chimy Ávila (Osasuna) en Edinson Cavani (Valencia), waarna Darko Brasanac in de 94ste minuut nog de 1-2 maakte namens Osasuna. Daar bleef het bij in El Sadar in Pamplona, waardoor Valencia van de negende naar de vijfde plaats klom.