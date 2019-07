Peru verrassende finalist Copa América

Sarina Wiegman ‘Nu de finale! En die kunnen we ook echt winnen’

1:59 Zelfs een klein kwartiertje na het laatste fluitsignaal in Lyon besefte Sarina Wiegman nog steeds niet dat Oranje zondag in de finale van het WK staat. ,,Dat gaat misschien wel een halfjaar duren‘’, knipoogde de bondscoach in een eerste reactie.