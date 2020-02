Perisic maand uitgeschakeld door breuk in enkel

Perisic was de afgelopen weken een vaste waarde bij Bayern München, dat zich zaterdag aan kop van de Bundesliga nestelde. In vijftien competitieduels maakte de Kroaat vier doelpunten. Perisic mist deze week niet alleen de bekerwedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim (woensdag) en de topper tegen RB Leipzig (zondag in München), maar ook het eerste duel met Chelsea in de achtste finales van de Champions League. Bayern treft de Engelse club op 25 februari op Stamford Bridge, de return is op 18 maart.