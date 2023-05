Perfectionisme bracht Suzanne Schulting veel, maar zorgde ook voor uitputting

Aan huwelijk tussen Yilmaz en Fortuna komt snel een einde: ‘Hij had meer verwacht van zijn tijd hier’

Later deze maand zal officieel bekend worden dat Burak Yilmaz (37) zijn laatste wedstrijd voor Fortuna Sittard heeft gespeeld. De aanvaller, die vorig seizoen nog een contract voor maar liefst vijf seizoenen tekenende bij de eredivisionist, is niet tevreden in Limburg. Waar is het misgegaan tussen de club en de Turkse topspits van weleer?